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У Харківській області автівка військових в'їхала в блокпост: є постраждалі

17 вересня 2023 17:28
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Харківській області автівка військових в'їхала в блокпост: є постраждалі
Медики надають допомогу військовим. Фото: Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Харкові
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

На Харківщині автівка військовослужбовців потрапила в ДТП. Водій не впорався з керуванням та в'їхав у блокпост в районі міста Чутово.

Про це повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Харкові. 

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Хто постраждав

Зазначається, що внаслідок аварії постраждало четверо військових. 

ДТП з військовими на Харківщині
Медики надають допомогу військовим. Фото: Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Харкові

Допомога лікарів

Як стало відомо, медики саме поверталися з евакуації у Харківській області, яка пройшла успішно. Побачивши ДТП, авто швидкої допомоги було зупинено. 

ДТП з військовими на Харківщині
Швидка допомога зупинилася на місті ДТП. Фото: Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Харкові

"На місці ДТП була тільки одна бригада Полтавського ЦЕМД. Наші бригади негайно зреагували та в повному обсязі надали медичну допомогу. Для подальшої госпіталізації постраждалих передано бригаді ЕМД 515 м. Полтави. Бажаємо постраждалим швидкого одужання", — додали у повідомленні. 

Раніше у Харкові сталася ДТП за участі чотирьох транспортних засобів. Є травмовані. 

Нагадаємо, у Дніпрі зіткнулися два легкові автомобілі, внаслідок чого один з них в'їхав у АЗС. Постраждала працівниця заправки. 

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