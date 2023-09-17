У Харківській області автівка військових в'їхала в блокпост: є постраждалі

Медики надають допомогу військовим. Фото: Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Харкові

На Харківщині автівка військовослужбовців потрапила в ДТП. Водій не впорався з керуванням та в'їхав у блокпост в районі міста Чутово.

Про це повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Харкові.

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Хто постраждав

Зазначається, що внаслідок аварії постраждало четверо військових.

Медики надають допомогу військовим. Фото: Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Харкові

Допомога лікарів

Як стало відомо, медики саме поверталися з евакуації у Харківській області, яка пройшла успішно. Побачивши ДТП, авто швидкої допомоги було зупинено.

Швидка допомога зупинилася на місті ДТП. Фото: Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Харкові

"На місці ДТП була тільки одна бригада Полтавського ЦЕМД. Наші бригади негайно зреагували та в повному обсязі надали медичну допомогу. Для подальшої госпіталізації постраждалих передано бригаді ЕМД 515 м. Полтави. Бажаємо постраждалим швидкого одужання", — додали у повідомленні.

Раніше у Харкові сталася ДТП за участі чотирьох транспортних засобів. Є травмовані.

Нагадаємо, у Дніпрі зіткнулися два легкові автомобілі, внаслідок чого один з них в'їхав у АЗС. Постраждала працівниця заправки.