У Дніпрі автівка влетіла в АЗС: постраждала працівниця заправки

Автівка, яка в'їхала в АЗС. Фото: Дніпро Оперативний

У Дніпрі зіштовхнулися два легкові автомобілі, внаслідок чого один з них в'їхав у АЗС. Постраждала працівниця заправки.

Про це повідомляє місцевий паблік у Telegram.

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Повідомляється, що аварія сталася на проспекті Богдана Хмельницького, поблизу парку Писаржевського.

Там зіштовхнулися дві автівки: Lanos та Toyota. Удар був настільки сильним, що один легковик в'їхав у АЗС "ОККО".

Внаслідок ДТП постраждала працівниця заправки, її шпиталізували до медичного закладу. Автівки отримали серйозні механічні пошкодження.

Наслідки аварії. Фото: Дніпро Оперативний

Наслідки аварії. Фото: Дніпро Оперативний

Нагадаємо, 15 вересня у Харкові сталася ДТП за участі чотирьох транспортних засобів. Є травмовані.

Додамо, що на Вінничині під колеса легковика потрапила 24-річна дівчина, яка від отриманих травм загинула на місці. За даними ЗМІ, керував автомобілем хасид-паломник.