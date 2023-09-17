У Дніпрі автівка влетіла в АЗС: постраждала працівниця заправки
У Дніпрі зіштовхнулися два легкові автомобілі, внаслідок чого один з них в'їхав у АЗС. Постраждала працівниця заправки.
Про це повідомляє місцевий паблік у Telegram.
ДТП у Дніпрі
Повідомляється, що аварія сталася на проспекті Богдана Хмельницького, поблизу парку Писаржевського.
Там зіштовхнулися дві автівки: Lanos та Toyota. Удар був настільки сильним, що один легковик в'їхав у АЗС "ОККО".
Внаслідок ДТП постраждала працівниця заправки, її шпиталізували до медичного закладу. Автівки отримали серйозні механічні пошкодження.
Нагадаємо, 15 вересня у Харкові сталася ДТП за участі чотирьох транспортних засобів. Є травмовані.
Додамо, що на Вінничині під колеса легковика потрапила 24-річна дівчина, яка від отриманих травм загинула на місці. За даними ЗМІ, керував автомобілем хасид-паломник.