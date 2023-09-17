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У Дніпрі автівка влетіла в АЗС: постраждала працівниця заправки

17 вересня 2023 12:14
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Дніпрі автівка влетіла в АЗС: постраждала працівниця заправки
Автівка, яка в'їхала в АЗС. Фото: Дніпро Оперативний
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Дніпрі зіштовхнулися два легкові автомобілі, внаслідок чого один з них в'їхав у АЗС. Постраждала працівниця заправки. 

Про це повідомляє місцевий паблік у Telegram.

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Повідомляється, що аварія сталася на проспекті Богдана Хмельницького, поблизу парку Писаржевського.

Там зіштовхнулися дві автівки: Lanos та Toyota. Удар був настільки сильним, що один легковик в'їхав у АЗС "ОККО". 

Внаслідок ДТП постраждала працівниця заправки, її шпиталізували до медичного закладу. Автівки отримали серйозні механічні пошкодження.

Аварія в Дніпрі
Наслідки аварії. Фото: Дніпро Оперативний
ДТП в Дніпрі
Наслідки аварії. Фото: Дніпро Оперативний

Нагадаємо, 15 вересня у Харкові сталася ДТП за участі чотирьох транспортних засобів. Є травмовані.

Додамо, що на Вінничині під колеса легковика потрапила 24-річна дівчина, яка від отриманих травм загинула на місці. За даними ЗМІ, керував автомобілем  хасид-паломник. 

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