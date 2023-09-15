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На Вінниччині у ДТП загинула молода жінка: за кермом міг бути хасид-паломник

15 вересня 2023 12:56
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Вінниччині у ДТП загинула молода жінка: за кермом міг бути хасид-паломник
Місце ДТП в Немирові. Фото: Національна поліція
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Увечері, 14 вересня, на Вінничині під колеса легковика потрапила 24-річна дівчина, яка від отриманих травм загинула на місці. За даними ЗМІ, керував автомобілем  хасид-паломник. 

Про це повідомляє Національна поліція. 

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Повідомляється, що ДТП сталося у місті Немирів Вінницької області.

Громадянин іншої країни, 24-річний водій автомобіля Skoda, наїхав на дівчину, яка перетинала дорогу. В результаті ДТП постраждала отримала травми несумісну з життям та загинула на місці. 

"Результат освідування керманича на приладі "Драгер" показав, що на момент вчинення ДТП чоловік був тверезим. Також у чоловіка здійснено забір крові для проведення експертиз. Автомобіль поміщений на арештмайданчик", — йдеться у повідомленні. 

Наразі, чоловік затриманий та поміщений до ізолятора тимчасового тримання.  

Водночас видання "Суспільне" з посиланням на власні джерела зазначає, за кермом перебував паломник-хасид. 

Нагадаємо, в Умані почалося святкування Рош га-Шана. Святкові заходи триватимуть два дні.

Також ми писали про те, скільки готелі в Умані зароблять на хасидах. 

 

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