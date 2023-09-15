На Вінниччині у ДТП загинула молода жінка: за кермом міг бути хасид-паломник

Місце ДТП в Немирові. Фото: Національна поліція

Увечері, 14 вересня, на Вінничині під колеса легковика потрапила 24-річна дівчина, яка від отриманих травм загинула на місці. За даними ЗМІ, керував автомобілем хасид-паломник.

Про це повідомляє Національна поліція.

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Повідомляється, що ДТП сталося у місті Немирів Вінницької області.

Громадянин іншої країни, 24-річний водій автомобіля Skoda, наїхав на дівчину, яка перетинала дорогу. В результаті ДТП постраждала отримала травми несумісну з життям та загинула на місці.

"Результат освідування керманича на приладі "Драгер" показав, що на момент вчинення ДТП чоловік був тверезим. Також у чоловіка здійснено забір крові для проведення експертиз. Автомобіль поміщений на арештмайданчик", — йдеться у повідомленні.

Наразі, чоловік затриманий та поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

Водночас видання "Суспільне" з посиланням на власні джерела зазначає, за кермом перебував паломник-хасид.

Нагадаємо, в Умані почалося святкування Рош га-Шана. Святкові заходи триватимуть два дні.

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