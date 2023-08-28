Наживалися на ухилянтах: у Вінниці СБУ викрила посадовців медкомісії та лікарів

СБУ затримала злочинців у Вінниці. Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила у Вінниці посадовців військової медичної комісії та лікарів, які наживалися на ухилянтах та допомагали їм незаконно виїжджати закордон під час воєнного стану. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє СБУ.

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Відтак, незаконну схему нелегального виїзду за кордон громадян призовного віку у Вінниці організував посадовець місцевого лікувально-діагностичного центру. Йому "допомагали" ще більш ніж десятеро чиновників обласної військово-лікарської комісії.

Фігуранти пропонували призовникам уникнути мобілізації та виїхати за кордон завдяки фіктивним документам про нібито непридатність до служби за станом здоров'я. Вартість "послуг" складала від 3 до 10 тисяч доларів.

СБУ затримала зловмисників

СБУ встановила понад 200 випадків вчинення злочину з боку організатора схеми та його спільників. Правоохоронці затримали організатора схеми "на гарячому", коли той отримував хабар.

У нього також провели обшуки, під час яких виявили: гроші, отримані корупційним шляхом, документи, чорнові записки і комп’ютерну техніку із доказами незаконної діяльності.

СБУ під час обшуків. Фото: СБУ

Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Знайдені гроші під час обшуків. Фото: СБУ

Нагадаємо, на Львівщині суд визнав винним директора будівельної компанії Дмитра Штельмашенка винним у тому, що він з підробленими документами хотів перетнути кордон. Окрім цього, чоловік намагався дати хабар прикордоннику.