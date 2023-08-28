Наживались на уклонистах: в Виннице СБУ разоблачила должностных лиц медкомиссии и врачей

СБУ задержала преступников в Виннице Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила в Виннице должностных лиц военной медицинской комиссии и врачей, которые наживались на уклонистах и помогали им незаконно выезжать за границу во время военного положения. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает СБУ.

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Что делали злоумышленники

Следовательно, незаконную схему нелегального выезда за границу граждан призывного возраста в Виннице организовал чиновник местного лечебно-диагностического центра. Ему "помогали" еще более десяти чиновников областной военно-врачебной комиссии.

Фигуранты предлагали призывникам избежать мобилизации и уехать за границу благодаря фиктивным документам о якобы непригодности к службе по состоянию здоровья. Стоимость "услуг" составляла от 3 до 10 тысяч долларов.

СБУ задержала злоумышленников

СБУ установила более 200 случаев совершения преступления со стороны организатора схемы и его сообщников. Правоохранители задержали организатора схемы "на горячем", когда тот получал взятку.

У него также провели обыски, в ходе которых обнаружили: деньги, полученные коррупционным путем, документы, черновые записки и компьютерную технику с поличным.

СБУ во время обысков. Фото: СБУ

Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Найдены деньги во время обысков. Фото: СБУ

Напомним, во Львовской области суд признал виновным директора строительной компании Дмитрия Штельмашенко виновным в том, что он с поддельными документами хотел пересечь границу. Кроме того, мужчина пытался дать взятку пограничнику.