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Наживались на уклонистах: в Виннице СБУ разоблачила должностных лиц медкомиссии и врачей

28 августа 2023 13:38
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Наживались на уклонистах: в Виннице СБУ разоблачила должностных лиц медкомиссии и врачей
СБУ задержала преступников в Виннице Фото: СБУ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Служба безопасности Украины разоблачила в Виннице должностных лиц военной медицинской комиссии и врачей, которые наживались на уклонистах и помогали им незаконно выезжать за границу во время военного положения. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает СБУ.

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Что делали злоумышленники

Следовательно, незаконную схему нелегального выезда за границу граждан призывного возраста в Виннице организовал чиновник местного лечебно-диагностического центра. Ему "помогали" еще более десяти чиновников областной военно-врачебной комиссии.

Фигуранты предлагали призывникам избежать мобилизации и уехать за границу благодаря фиктивным документам о якобы непригодности к службе по состоянию здоровья. Стоимость "услуг" составляла от 3 до 10 тысяч долларов.

СБУ задержала злоумышленников

СБУ установила более 200 случаев совершения преступления со стороны организатора схемы и его сообщников. Правоохранители задержали организатора схемы "на горячем", когда тот получал взятку.

У него также провели обыски, в ходе которых обнаружили: деньги, полученные коррупционным путем, документы, черновые записки и компьютерную технику с поличным.

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СБУ во время обысков. Фото: СБУ

Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Найдены деньги во время обысков. Фото: СБУ

Напомним, во Львовской области суд признал виновным директора строительной компании Дмитрия Штельмашенко виновным в том, что он с поддельными документами хотел пересечь границу. Кроме того, мужчина пытался дать взятку пограничнику.

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