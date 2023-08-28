СБУ затримала російську агентку, яка наводила російські "Гради" і "Шахеди" на Херсон

Затримання російської агентки. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала ще одну агентку російських спецслужб, яка коригувала повітряні удари РФ по звільненому Херсону. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Про це повідомили в СБУ.

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Що відомо про діяльність зрадниці

Правоохоронці встановили, що протягом останнього місяця вона передавала агресору геолокації Сил оборони у Херсонській області. Жінка відслідковувала місця базування та переміщення українських захисників, намагалася визначати їхню орієнтовну кількість і наявність військової техніки.

Тоді вона передавала координати загарбникам через месенджер у вигляді скриншотів карт з позначками об’єктів, а вони, своєю чергою, здійснювали регулярні удари по місту, застосовуючи реактивні системи залпового вогню "Град" і дрони-камікадзе "Шахед".

За даними слідства, колаборантка — місцева жителька, яку загарбники дистанційно завербували після деокупації Херсона.

Вона зацікавила ворога своєю активністю на прокремлівських інтернет-ресурсах, де залишала антиукраїнські коментарі.

Яке покарання чекає на колаборантку

Під час обшуку в агентки вилучено засоби зв’язку із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

Листування зрадниці з росіянами. Фото: СБУ

Листування зрадниці з росіянами. Фото: СБУ

Листування зрадниці з росіянами. Фото: СБУ

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала колаборанта, який передавав дані росіянам для обстрілу київських ТЕЦ.