СБУ затримала російську агентку, яка наводила російські "Гради" і "Шахеди" на Херсон
Служба безпеки України затримала ще одну агентку російських спецслужб, яка коригувала повітряні удари РФ по звільненому Херсону. Їй загрожує довічне ув’язнення.
Про це повідомили в СБУ.
Що відомо про діяльність зрадниці
Правоохоронці встановили, що протягом останнього місяця вона передавала агресору геолокації Сил оборони у Херсонській області. Жінка відслідковувала місця базування та переміщення українських захисників, намагалася визначати їхню орієнтовну кількість і наявність військової техніки.
Тоді вона передавала координати загарбникам через месенджер у вигляді скриншотів карт з позначками об’єктів, а вони, своєю чергою, здійснювали регулярні удари по місту, застосовуючи реактивні системи залпового вогню "Град" і дрони-камікадзе "Шахед".
За даними слідства, колаборантка — місцева жителька, яку загарбники дистанційно завербували після деокупації Херсона.
Вона зацікавила ворога своєю активністю на прокремлівських інтернет-ресурсах, де залишала антиукраїнські коментарі.
Яке покарання чекає на колаборантку
Під час обшуку в агентки вилучено засоби зв’язку із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.
Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала колаборанта, який передавав дані росіянам для обстрілу київських ТЕЦ.