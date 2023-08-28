Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Події arrow СБУ затримала російську агентку, яка наводила російські "Гради" і "Шахеди" на Херсон arrow

СБУ затримала російську агентку, яка наводила російські "Гради" і "Шахеди" на Херсон

28 серпня 2023 11:40
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
СБУ затримала російську агентку, яка наводила російські "Гради" і "Шахеди" на Херсон
Затримання російської агентки. Фото: СБУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Служба безпеки України затримала ще одну агентку російських спецслужб, яка коригувала повітряні удари РФ по звільненому Херсону. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Про це повідомили в СБУ

Читайте також:

Що відомо про діяльність зрадниці

Правоохоронці встановили, що протягом останнього місяця вона передавала агресору геолокації Сил оборони у Херсонській області. Жінка відслідковувала місця базування та переміщення українських захисників, намагалася визначати їхню орієнтовну кількість і наявність військової техніки.

Тоді вона передавала координати загарбникам через месенджер у вигляді скриншотів карт з позначками об’єктів, а вони, своєю чергою, здійснювали регулярні удари по місту, застосовуючи реактивні системи залпового вогню "Град" і дрони-камікадзе "Шахед".

За даними слідства, колаборантка — місцева жителька, яку загарбники дистанційно завербували після деокупації Херсона.

Вона зацікавила ворога своєю активністю на прокремлівських інтернет-ресурсах, де залишала антиукраїнські коментарі.

Яке покарання чекає на колаборантку

Під час обшуку в агентки вилучено засоби зв’язку із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

скріншот
Листування зрадниці з росіянами. Фото: СБУ
скріншот
Листування зрадниці з росіянами. Фото: СБУ
скріншот
Листування зрадниці з росіянами. Фото: СБУ

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала колаборанта, який передавав дані росіянам для обстрілу київських ТЕЦ.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

None

Головні новини України 27 серпня: проведення парламентських виборів та просування ЗСУ

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз