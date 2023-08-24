СБУ затримала колаборанта, який передавав дані росіянам для обстрілу київських ТЕЦ

Затриманий фігурант справи. Фото: СБУ

Слідчі Служби безпеки України затримали кремлівського агента, який передав дані російським військам щодо розташування київських ТЕЦ. Останні, у свою чергу, планували обстріляти енергетичні обʼєкти під час опалювального сезону.

Про це повідомляє СБУ.

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Деталі справи

Фігурантом справи виявився директор департаменту однієї із столичних страхових компаній.

"Прикриваючись веденням страхового бізнесу, посадовець ініціював особисті зустрічі з керівниками київських енергогенеруючих підприємств під приводом укладення договорів страхування", — кажуть слідчі.

Однак насправді зловмисник використовував посадове становище, аби дізнатися співрозмовників інформацію про факти та наслідки російських ударів по українських об’єктах критичної інфраструктури.

Усі дані затриманий передав через месенджер кадровому співробітнику російського ГРУ.

Покарання фігуранту

Співробітники СБУ затримали російського агента за місцем його проживання в одному із селищ Київської області.

Під час обшуку у затриманого було виявлено мобільний телефон, який він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь рф.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

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