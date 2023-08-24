СБУ задержала коллаборанта, который передавал данные россиянам для обстрела киевских ТЭЦ

Задержанный фигурант дела. Фото: СБУ

Следователи Службы безопасности Украины задержали кремлевского агента, передавшего данные российским войскам о расположении киевских ТЭЦ. Последние планировали обстрелять энергетические объекты во время отопительного сезона.

Об этом сообщает СБУ.

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Детали дела

Фигурантом дела оказался директор департамента одной из столичных страховых компаний.

"Прикрываясь ведением страхового бизнеса, чиновник инициировал личные встречи с руководителями киевских энергогенерирующих предприятий под предлогом заключения договоров страхования" , — говорят следователи.

Однако на самом деле злоумышленник использовал должностное положение, чтобы узнать собеседников информацию о фактах и последствиях российских ударов по украинским объектам критической инфраструктуры.

Все данные задержанный передал через мессенджер кадровому сотруднику российского ГРУ.

Наказание фигуранту

Сотрудники СБУ задержали российского агента по месту жительства в одном из поселков Киевской области.

Во время обыска у задержанного был обнаружен мобильный телефон, который он использовал в разведывательно-подрывной деятельности в пользу России.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Пока он под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Напомним, ранее мы писали, что суд взял под стражу женщину, которая организовывала "референдум" на территории Волчанской территориальной громады в Харьковской области. Ей грозит лишение свободы сроком от 3 до 5 лет.