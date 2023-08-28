СБУ задержала российскую агентку, которая наводила российские "Грады" и "Шахеды" в Херсон

Задержание российской агентки. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала еще одну агентку российских спецслужб, которая корректировала воздушные удары РФ по освобожденному Херсону. Ей грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщили в СБУ.

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Что известно о деятельности предательницы

Правоохранители установили, что в последний месяц она передавала агрессору геолокации Сил обороны в Херсонской области. Женщина отслеживала места базирования и перемещения украинских защитников, пыталась определять их ориентировочное количество и наличие военной техники.

Тогда она передавала координаты захватчикам через мессенджер в виде скриншотов карт с пометками объектов, а они в свою очередь осуществляли регулярные удары по городу, применяя реактивные системы залпового огня "Град" и дроны-камикадзе "Шахед".

По данным следствия, коллаборантка — местная жительница, которую захватчики дистанционно завербовали после деоккупации Херсона.

Она заинтересовала врага своей активностью на прокремлевских интернет-ресурсах, где она оставляла антиукраинские комментарии.

Какое наказание ждет коллаборантку

В ходе обыска у агентки изъяты средства связи с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

Переписка предательницы с россиянами. Фото: СБУ

Переписка предательницы с россиянами. Фото: СБУ

Переписка предательницы с россиянами. Фото: СБУ

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.

Напомним, что недавно СБУ задержала коллаборанта, который передавал данные россиянам для обстрела киевских ТЭЦ.