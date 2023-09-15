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В Винницкой области в ДТП погибла молодая женщина: за рулем мог быть хасид-паломник

15 сентября 2023 12:56
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Винницкой области в ДТП погибла молодая женщина: за рулем мог быть хасид-паломник
Место ДТП в Немирове. Фото: Национальная полиция
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Вечером, 14 сентября, в Винницкой области под колеса легковушки попала 24-летняя девушка, которая от полученных травм погибла на месте. По данным СМИ, управлял автомобилем хасид-паломник.

Об этом сообщает Национальная полиция.

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ДТП в Немирове

Сообщается, что ДТП произошло в городе Немиров Винницкой области.

Гражданин другой страны, 24-летний водитель автомобиля Skoda, наехал на девушку, пересекавшую дорогу. В результате ДТП пострадавшая получила травмы несовместимые с жизнью и погибла на месте.

"Результат освидетельствования водителя на приборе "Драгер" показал, что на момент совершения ДТП мужчина был трезв. Также у мужчины произведен забор крови для проведения экспертиз. Автомобиль помещен на арестплощадку", — говорится в сообщении.

В настоящее время мужчина задержан и помещен в изолятор временного содержания.

В то же время, издание "Суспільне" со ссылкой на собственные источники отмечает, за рулем находился паломник-хасид.

Напомним, в Умани началось празднование Рош ха-Шана. Праздничные мероприятия продлятся два дня.

Также мы писали о том, сколько гостиницы в Умани заработают на хасидах.

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