В Днепре автомобиль влетел в АЗС: пострадала работница заправки

Въехавший в АЗС автомобиль. Фото: Днепр Оперативный

В Днепре столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего один из них въехал в АЗС. Пострадала работница заправки.

Об этом сообщает местный паблик в Telegram.

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Сообщается, что авария произошла на проспекте Богдана Хмельницкого вблизи парка Писаржевского.

Там столкнулись два автомобиля: Lanos и Toyota. Удар был настолько сильным, что одна легковушка въехала в АЗС "ОККО".

В результате ДТП пострадала работница заправки, ее госпитализировали в медицинское учреждение. Автомобили получили серьезные механические повреждения.

Последствия аварии. Фото: Днепр Оперативный

Последствия аварии. Фото: Днепр Оперативный

Напомним, 15 сентября в Харькове произошло ДТП с участием четырех транспортных средств. Есть травмированные.

Добавим, что в Винницкой области под колеса легковушки попала 24-летняя девушка, которая от полученных травм погибла на месте. По данным СМИ, управлял автомобилем хасид-паломник.