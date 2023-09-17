В Днепре автомобиль влетел в АЗС: пострадала работница заправки
В Днепре столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего один из них въехал в АЗС. Пострадала работница заправки.
Об этом сообщает местный паблик в Telegram.
ДТП в Днепре
Сообщается, что авария произошла на проспекте Богдана Хмельницкого вблизи парка Писаржевского.
Там столкнулись два автомобиля: Lanos и Toyota. Удар был настолько сильным, что одна легковушка въехала в АЗС "ОККО".
В результате ДТП пострадала работница заправки, ее госпитализировали в медицинское учреждение. Автомобили получили серьезные механические повреждения.
Напомним, 15 сентября в Харькове произошло ДТП с участием четырех транспортных средств. Есть травмированные.
Добавим, что в Винницкой области под колеса легковушки попала 24-летняя девушка, которая от полученных травм погибла на месте. По данным СМИ, управлял автомобилем хасид-паломник.