В Харьковской области автомобиль военных въехал в блокпост: есть пострадавшие

Медики оказывают помощь военным. Фото: Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Харькове

В Харьковской области автомобиль военнослужащих попал в ДТП. Водитель не справился с управлением и въехал в блокпост в районе города Чутово.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Харькове.

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Кто пострадал

Отмечается, что в результате аварии пострадали четверо военных.

Медики оказывают помощь военным. Фото: Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Харькове

Помощь врачей

Как стало известно, медики возвращались из эвакуации в Харьковской области, которая прошла успешно. Увидев ДТП, автомобиль скорой помощи был остановлен.

"На месте ДТП была только одна бригада Полтавского ЦЭМП. Наши бригады немедленно среагировали и в полном объеме оказали медицинскую помощь. Для дальнейшей госпитализации пострадавшие переданы бригаде ЭМП 515 г. Полтавы. Желаем пострадавшим скорейшего выздоровления", — добавили в сообщении.

Скорая помощь остановилась на месте ДТП. Фото: Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Харькове

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