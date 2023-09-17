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В Харьковской области автомобиль военных въехал в блокпост: есть пострадавшие

17 сентября 2023 17:28
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Харьковской области автомобиль военных въехал в блокпост: есть пострадавшие
Медики оказывают помощь военным. Фото: Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Харькове
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Харьковской области автомобиль военнослужащих попал в ДТП. Водитель не справился с управлением и въехал в блокпост в районе города Чутово.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Харькове.

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Кто пострадал

Отмечается, что в результате аварии пострадали четверо военных.

ДТП с военными в Харьковской области
Медики оказывают помощь военным. Фото: Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Харькове

Помощь врачей

Как стало известно, медики возвращались из эвакуации в Харьковской области, которая прошла успешно. Увидев ДТП, автомобиль скорой помощи был остановлен.

"На месте ДТП была только одна бригада Полтавского ЦЭМП. Наши бригады немедленно среагировали и в полном объеме оказали медицинскую помощь. Для дальнейшей госпитализации пострадавшие переданы бригаде ЭМП 515 г. Полтавы. Желаем пострадавшим скорейшего выздоровления", — добавили в сообщении.

ДТП с военными в Харьковской области
Скорая помощь остановилась на месте ДТП. Фото: Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Харькове

Ранее в Харькове произошло ДТП с участием четырех транспортных средств. Есть травмированные.

Напомним, в Днепре столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего один из них въехал в АЗС. Пострадала работница заправки.

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