В Харьковской области автомобиль военных въехал в блокпост: есть пострадавшие
В Харьковской области автомобиль военнослужащих попал в ДТП. Водитель не справился с управлением и въехал в блокпост в районе города Чутово.
Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Харькове.
Кто пострадал
Отмечается, что в результате аварии пострадали четверо военных.
Помощь врачей
Как стало известно, медики возвращались из эвакуации в Харьковской области, которая прошла успешно. Увидев ДТП, автомобиль скорой помощи был остановлен.
"На месте ДТП была только одна бригада Полтавского ЦЭМП. Наши бригады немедленно среагировали и в полном объеме оказали медицинскую помощь. Для дальнейшей госпитализации пострадавшие переданы бригаде ЭМП 515 г. Полтавы. Желаем пострадавшим скорейшего выздоровления", — добавили в сообщении.
Ранее в Харькове произошло ДТП с участием четырех транспортных средств. Есть травмированные.
Напомним, в Днепре столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего один из них въехал в АЗС. Пострадала работница заправки.