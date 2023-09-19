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В Австрии в ДТП попал международный автобус: среди пассажиров были украинцы

19 сентября 2023 14:45
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Австрии в ДТП попал международный автобус: среди пассажиров были украинцы
ДТП в Австрии. Фото: австрийские СМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во вторник, 19 сентября, в Австрии в ДТП попал международный автобус, в результате чего 20 пассажиров пострадали, а женщина погибла. Среди пассажиров были и украинцы.

Об этом сообщает местное издание Austria Presse Agentur (АРА).

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Как известно, в районе и Санкт-Вайт-ан-дер-Глан вблизи Михельдорфа в Каринтии произошло масштабное ДТП с участием международного автобуса сообщением Берлин-Триест. Двухэтажный автобус съехал с трассы, опрокинулся через защитное ограждение и рухнул на бок.

По данным полиции, погибла 19-летняя женщина из Верхней Австрии, еще около 20 пассажиров получили ранения. Большинство пострадавших были доставлены в больницу, тяжелые травмы получила гражданка Германии.

"К спасательным работам и ликвидации последствий привлечены несколько подразделений местной пожарной охраны, в которых участвовали 55 человек", — говорится в сообщении.

Во время аварии в автобусе находились пассажиры нескольких стран, в том числе: Австрии, Словении, Италии, Германии и Украины. Все они направлялись в итальянский город Триеста.

Напомним, 17 сентября в Харьковской области автомобиль военнослужащих попал в ДТП. Водитель не справился с управлением и въехал в блокпост в районе города Чутово.

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