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В Італії автобус упав із Венеціанського мосту, десятки людей загинуло

3 жовтня 2023 23:33
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
В Італії автобус упав із Венеціанського мосту, десятки людей загинуло
Автобус, який перекинувся. Фото: twitter.com/LuigiBrugnaro
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

На півночі Італії автобус із пасажирами впав із Венеціанського мосту. Є загиблі та поранені.

Про це повідомляє DW.

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Місцеві ЗМІ цитують слова мера Луїджі Бругнаро, який оголосив про мінімум 20 загиблих і безліч постраждалих або зниклих безвісти.

Повідомляється, що автобус упав з висоти, потрапив у вогонь після зіткнення із землею поряд із залізничними коліями. При цьому італійська публікація La Repubblica, посилаючись на регіональне управління, повідомляє про 21 померлого, 12 поранених та кількох людей, чия доля невідома.

Мер Луїджі Бругнаро з гіркотою звернувся до суспільства через соціальні мережі, наголошуючи на масштабах трагедії та відзначаючи "апокаліптичне" видовище місця події.

Попередньо автобус проламав бар'єр, перелетівши приблизно 10 метрів, торкаючись лінії електропередач, згодом зіткнувшись із землею та миттєво спалахнувши. Оскільки транспорт працював на метані, деякі люди згоріли на місці.

Нагадаємо, що 28 вересня у Києві сталася смертельна ДТП за участю чотирьох автомобілів. Внаслідок аварії є загиблі та постраждалі.

Також ми повідомляли, що нещодавно у Чорногорії на трасі Цетіні — Будва сталася смертельна ДТП за участю автобуса. Двоє людей загинули, серед постраждалих є українці.

 

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