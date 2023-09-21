В Черногории произошло смертельное ДТП: среди пострадавших есть украинцы
Недавно в Черногории на трассе Цетине — Будва произошло смертельное ДТП с участием автобуса. Два человека погибли, среди пострадавших есть украинцы.
Об этом сообщает Pobjeda.
ДТП в Черногории
Как известно, на трассе Цетине — Будва в Черногории произошло ДТП с участием автобуса. Погибли гражданин Великобритании и девятнадцатилетняя девушка из Черногории, среди пострадавших также украинцы.
Следовательно, один из украинцев получил тяжелые телесные повреждения, сейчас он находится в очень тяжелом состоянии в реанимации. Ему ампутировали левую концовку.
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ДТП в Черногории. Фото: POBJEDA
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ДТП в Черногории. Фото: POBJEDA
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ДТП в Черногории. Фото: POBJEDA
По предварительным данным, автобус съехал с дороги и упал в бездну. В полиции предполагают, что водитель по неизвестным причинам не справился с управлением и, прорвав защитное ограждение, приземлился в пропасть глубиной около 20 метров. Он был арестован и по подозрению в совершении преступления — нарушение безопасности дорожного движения.
Напомним, недавно в Австрии в ДТП попал международный автобус, в результате чего 20 пассажиров пострадали, а одна женщина погибла. Среди пассажиров были и украинцы.