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В Черногории произошло смертельное ДТП: среди пострадавших есть украинцы

21 сентября 2023 09:31
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Черногории произошло смертельное ДТП: среди пострадавших есть украинцы
Последствие ДТП в Черногории. Фото: POBJEDA
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Недавно в Черногории на трассе Цетине — Будва произошло смертельное ДТП с участием автобуса. Два человека погибли, среди пострадавших есть украинцы.

Об этом сообщает Pobjeda.

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ДТП в Черногории

Как известно, на трассе Цетине — Будва в Черногории произошло ДТП с участием автобуса. Погибли гражданин Великобритании и девятнадцатилетняя девушка из Черногории, среди пострадавших также украинцы.

Следовательно, один из украинцев получил тяжелые телесные повреждения, сейчас он находится в очень тяжелом состоянии в реанимации. Ему ампутировали левую концовку.

  • ДТП в Черногории
    ДТП в Черногории. Фото: POBJEDA
  • ДТП в Черногории
    ДТП в Черногории. Фото: POBJEDA
  • ДТП в Черногории
    ДТП в Черногории. Фото: POBJEDA
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По предварительным данным, автобус съехал с дороги и упал в бездну. В полиции предполагают, что водитель по неизвестным причинам не справился с управлением и, прорвав защитное ограждение, приземлился в пропасть глубиной около 20 метров. Он был арестован и по подозрению в совершении преступления — нарушение безопасности дорожного движения.

Напомним, недавно в Австрии в ДТП попал международный автобус, в результате чего 20 пассажиров пострадали, а одна женщина погибла. Среди пассажиров были и украинцы.

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