В Черногории произошло смертельное ДТП: среди пострадавших есть украинцы

Последствие ДТП в Черногории. Фото: POBJEDA

Недавно в Черногории на трассе Цетине — Будва произошло смертельное ДТП с участием автобуса. Два человека погибли, среди пострадавших есть украинцы.

Об этом сообщает Pobjeda.

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ДТП в Черногории

Как известно, на трассе Цетине — Будва в Черногории произошло ДТП с участием автобуса. Погибли гражданин Великобритании и девятнадцатилетняя девушка из Черногории, среди пострадавших также украинцы.

Следовательно, один из украинцев получил тяжелые телесные повреждения, сейчас он находится в очень тяжелом состоянии в реанимации. Ему ампутировали левую концовку.

ДТП в Черногории. Фото: POBJEDA

ДТП в Черногории. Фото: POBJEDA

ДТП в Черногории. Фото: POBJEDA 1/3 _ 3

По предварительным данным, автобус съехал с дороги и упал в бездну. В полиции предполагают, что водитель по неизвестным причинам не справился с управлением и, прорвав защитное ограждение, приземлился в пропасть глубиной около 20 метров. Он был арестован и по подозрению в совершении преступления — нарушение безопасности дорожного движения.

Напомним, недавно в Австрии в ДТП попал международный автобус, в результате чего 20 пассажиров пострадали, а одна женщина погибла. Среди пассажиров были и украинцы.