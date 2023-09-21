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У Чорногорії трапилася смертельна ДТП: серед постраждалих є українці

21 вересня 2023 09:31
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Чорногорії трапилася смертельна ДТП: серед постраждалих є українці
Наслідки ДТП у Чорногорії. Фото: POBJEDA
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Нещодавно у Чорногорії на трасі Цетинє – Будва трапилася смертельна ДТП за участю автобуса. Двоє людей загинули, серед постраждалих є українці.

Про це повідомляє Pobjeda

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ДТП у Чорногорії

Як відомо, на трасі  Цетинє — Будва у Чорногорії трапилася ДТП за участі автобуса. Загинули громадянин Великобританії та дев'ятнадцятирічна дівчина з Чорногорії, серед постраждалих також є українці.

Відтак, один з українців отримав тяжкі тілесні ушкодження, наразі він перебуває в дуже важкому стані в реанімації. Йому ампутували ліву кінцівку.

  • ДТП у Чорногорії
    ДТП у Чорногорії. Фото: POBJEDA
  • ДТП у Чорногорії
    ДТП у Чорногорії. Фото: POBJEDA
  • ДТП у Чорногорії
    ДТП у Чорногорії. Фото: POBJEDA
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За попередніми даними, автобус з'їхав з дороги та впав у прірву. У поліції припускають, що водій, з невідомих причин, не впорався з керуванням і, прорвавши захисну огорожу, приземлився в прірву глибиною близько 20 метрів. Його заарештували та за підозрою у скоєнні злочину — порушення безпеки дорожнього руху.

Нагадаємо, нещодавно в Австрії у ДТП потрапив міжнародний автобус, в результаті чого 20 пасажирів постраждали, а одна жінка загинула. Серед пасажирів були й українці.

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