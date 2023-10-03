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В Италии автобус упал с Венецианского моста, десятки людей погибло

3 октября 2023 23:33
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Италии автобус упал с Венецианского моста, десятки людей погибло
Автобус, который перевернулся. Фото: twitter.com/LuigiBrugnaro
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

На севере Италии автобус с пассажирами упал с Венецианского моста. Есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает DW.

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Местные СМИ цитируют слова мэра Луиджи Бругнаро, который объявил о минимум 20 погибших и множестве пострадавших или пропавших без вестей.

Сообщается, что автобус упал с высоты, попал в огонь после столкновения с землей рядом с железнодорожными путями. При этом итальянская публикация La Repubblica, ссылаясь на региональное управление, сообщает о 21 умершем, 12 раненых и нескольких человеках, чья судьба неизвестна.

Мэр Луиджи Бругнаро с горечью обратился к обществу через социальные сети, подчеркивая масштабы трагедии и отмечая "апокалиптическое" зрелище места происшествия. 

Предварительно, автобус проломил барьер, перелетев приблизительно 10 метров, касаясь линии электропередач, впоследствии столкнувшись с землей и мгновенно вспыхнув. Поскольку транспорт работал на метане, некоторые люди сгорели на месте.

Напомним, что 28 сентября, в Киеве произошло смертельное ДТП с участием четырех автомобилей. В результате аварии есть погибшие и пострадавшие.

Также мы сообщали, что недавно в Черногории на трассе Цетине — Будва произошло смертельное ДТП с участием автобуса. Два человека погибли, среди пострадавших есть украинцы.

 

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