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Жахлива ДТП з автобусом у Венеції: серед загиблих є українці

4 жовтня 2023 08:44
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Жахлива ДТП з автобусом у Венеції: серед загиблих є українці
ДТП з автобусом у Венеції. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Біля Венеції сталася ДТП, внаслідок якої загинула щонайменше 21 людина, ще 18 отримали поранення. За попередніми даними, серед загиблих є і п'ятеро українців.

Інформацію про це підтвердило Посольство України в Римі в коментарі Sky News.

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Підтвердження від керівництва міста

Також мер Венеції Луїджі Бругнаро зазначив, що на місці автокатастрофи знайшли українські паспорти. 

"Сьогодні ввечері в нашому місті сталася жахлива трагедія. Я негайно віддав наказ оголосити в місті жалобу в пам'ять про численні жертви, які перебували в автобусі, що розбився. Апокаліптична сцена, немає слів", — написав він у соцмережі X.

дтп у Венеції
Скриншот допису

Хто ще постраждав

За інформацією видання La Repubblica, було упізнано п'ять жертв аварії, які є громадянами України. Також серед загиблих один громадянин Німеччини та італієць, який був водієм автобусу. 

Журналісти повідомляють, що чотирирічна дівчинка та 50-річна жінка мають важкий стан з серйозними опіками. Вони є українками. 

Як сталася ДТП

Попередньо автобус проламав бар'єр, перелетівши приблизно 10 метрів, торкаючись лінії електропередач, згодом зіткнувшись із землею та миттєво спалахнувши. Оскільки транспорт працював на метані, деякі люди згоріли на місці.

Нагадаємо, ввечері 27 вересня на заході Єрусалиму сталася аварія за участі шкільного автобуса. Щонайменше 33 дитини отримали поранення.

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