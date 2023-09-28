В Запоріжжі маршрутка влетіла в стовп та перевернулась: є травмовані

В Запоріжжі перевернулася маршрутка з пасажирами. Фото: ГУ ДСНС в Запорізькій області\Facebook

У четвер, 28 вересня, в Запоріжжі маршрутка із пасажирами влетіла у стовп та перевернулась. В результаті ДТП травмувалося 7 осіб та водій.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Запорізькій області.

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Повідомляється, що ДТП сталася близько 07:59. В одному з районів Запоріжжя під час руху маршрутне таксі зіткнулося з електроопорою, після чого перекинулося на бік.

Внаслідок події травмовано 8 осіб — семеро пасажирів та водій. Всі вони наразі перебувають у лікарні.

На місці працює слідча група, аби встановити причини аварії.

Рятувальники на місці події. Фото: ГУ ДСНС в Запорізькій області\Facebook

Рятувальники на місці події. Фото: ГУ ДСНС в Запорізькій області\Facebook

Нагадаємо, у Кривому Розі сталася аварія у Центрально-Міському районі міста. За попереднім повідомленням, в автомобілі був нібито пасажир, він не постраждав.

Додамо, 27 вересня близько 11 години ранку, сталася жахлива подія в Одесі. Вагон трамвайного маршруту №21, після від'їзду від зупинки "Прохоровський провулок", здійснив наїзд на пішохода.