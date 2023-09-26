Кортеж глави "Роснефти" влаштував ДТП у центрі Москви: відео

Наслідки ДТП у Москві. Фото: скриншот

У вівторок, 26 вересня, у центрі Москви кортеж глави "Роснефти" Ігоря Сєчина проїхав на червоне світло та влаштував ДТП. Після цього він втік з місця події.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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ДТП у центрі Москви 26 вересня

Як відомо, сьогодні, 26 вересня, кортеж складався з автомобіля Mercedes з елітними номерами, який закріплений за Ігорем Сєчіним, та двох супроводжуючих автомобілів поліції.

Автівки їхали однієї з вулиць у центрі Москви та на перехресті перше поліцейське авто, рухаючись на червоне світло, врізалося в джип та втекло з місця. На відео видно, що в машинах були увімкненні проблискові маячки, однак не було звукових сигналів.

Нагадаємо, 25 вересня у московських аеропортах Внуково та Домодєдово через загрозу безпілотників оголосили план "Килим". Затримано 20 рейсів, ще шість скасували.