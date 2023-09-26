Кортеж глави "Роснефти" влаштував ДТП у центрі Москви: відео
У вівторок, 26 вересня, у центрі Москви кортеж глави "Роснефти" Ігоря Сєчина проїхав на червоне світло та влаштував ДТП. Після цього він втік з місця події.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
ДТП у центрі Москви 26 вересня
Як відомо, сьогодні, 26 вересня, кортеж складався з автомобіля Mercedes з елітними номерами, який закріплений за Ігорем Сєчіним, та двох супроводжуючих автомобілів поліції.
Автівки їхали однієї з вулиць у центрі Москви та на перехресті перше поліцейське авто, рухаючись на червоне світло, врізалося в джип та втекло з місця. На відео видно, що в машинах були увімкненні проблискові маячки, однак не було звукових сигналів.
Нагадаємо, 25 вересня у московських аеропортах Внуково та Домодєдово через загрозу безпілотників оголосили план "Килим". Затримано 20 рейсів, ще шість скасували.