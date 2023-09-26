Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ДТП arrow Кортеж глави "Роснефти" влаштував ДТП у центрі Москви: відео arrow

Кортеж глави "Роснефти" влаштував ДТП у центрі Москви: відео

26 вересня 2023 14:23
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Кортеж глави "Роснефти" влаштував ДТП у центрі Москви: відео
Наслідки ДТП у Москві. Фото: скриншот
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У вівторок, 26 вересня, у центрі Москви кортеж глави "Роснефти" Ігоря Сєчина проїхав на червоне світло та влаштував ДТП. Після цього він втік з місця події.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Читайте також:

ДТП у центрі Москви 26 вересня

Як відомо, сьогодні, 26 вересня, кортеж складався з автомобіля Mercedes з елітними номерами, який закріплений за Ігорем Сєчіним, та двох супроводжуючих автомобілів поліції. 

Автівки їхали однієї з вулиць у центрі Москви та на перехресті перше поліцейське авто, рухаючись на червоне світло, врізалося в джип та втекло з місця. На відео видно, що в машинах були увімкненні проблискові маячки, однак не було звукових сигналів.

Нагадаємо, 25 вересня у московських аеропортах Внуково та Домодєдово через загрозу безпілотників оголосили план "Килим". Затримано 20 рейсів, ще шість скасували.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Нагорода від президента: Зеленський у США відзначив волонтерів, лікарів і духовенство

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз