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Кортеж главы "Роснефти" устроил ДТП в центре Москвы: видео

26 сентября 2023 14:23
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Кортеж главы "Роснефти" устроил ДТП в центре Москвы: видео
Последствия ДТП в Москве. Фото: скриншот
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во вторник, 26 сентября, в центре Москвы кортеж главы "Роснефти" Игоря Сечина проехал на красный свет и устроил ДТП. После этого он скрылся с места происшествия.

Об этом сообщают российские СМИ.

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ДТП в центре Москвы 26 сентября

Как известно, сегодня, 26 сентября, кортеж состоял из автомобиля Mercedes с элитными номерами, который закреплен за Игорем Сечиным, и двух сопровождающих автомобилей полиции.

Автомобили ехали по одной из улиц в центре Москвы и на перекрестке первое полицейское авто, двигаясь на красный свет, врезалось в джип и скрылось с места. На видео видно, что в машинах были включены проблесковые маячки, однако звуковых сигналов не было.

Напомним, 25 сентября в московских аэропортах Внуково и Домодедово из-за угрозы беспилотников объявили план "Ковёр". Задержаны 20 рейсов, еще шесть отменили.

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