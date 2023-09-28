В Запорожье маршрутка влетела в столб и перевернулась: есть травмированные

В Запорожье перевернулась маршрутка с пассажирами. Фото: ГУ ГСЧС в Запорожской области\Facebook

В четверг, 28 сентября, в Запорожье маршрутка с пассажирами влетела в столб и перевернулась. В результате ДТП травмировалось 7 человек и водитель.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Запорожской области.

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Сообщается, что ДТП произошло около 07:59. В одном из районов Запорожья во время движения маршрутное такси столкнулось с электроопорой, после чего опрокинулось на бок.

В результате происшествия травмированы 8 человек — семь пассажиров и водитель. Все они находятся в больнице.

На месте работает следственная группа, чтобы установить причины аварии.

Спасатели на месте происшествия. Фото: ГУ ГСЧС в Запорожской области\Facebook

Спасатели на месте происшествия. Фото: ГУ ГСЧС в Запорожской области\Facebook

Напомним, в Кривом Роге произошла авария в Центрально-Городском районе города. По предварительному сообщению, в автомобиле был якобы пассажир, он не пострадал.

Добавим, 27 сентября около 11 часов утра произошло ужасное событие в Одессе. Вагон трамвайного маршрута №21, после отъезда от остановки "Прохоровский переулок", совершил наезд на пешехода.