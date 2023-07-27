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Отвлекся и врезался в локомотив: в Киевской области произошло ДТП

27 июля 2023 10:19
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Отвлекся и врезался в локомотив: в Киевской области произошло ДТП
В Киевской области водитель легковушки врезался в локомотив. Фото: полиция Киевщины
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Киевской области водитель не справился с управлением и врезался в локомотив. Кормчуга с переломом ноги госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает полиция Киевщины.

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С переломом ноги водителя Daewoo госпитализировали в больницу.

 

В Киевской области водитель легковушки врезался в локомотив. Фото: полиция Киевщины

 

В Киевской области водитель легковушки врезался в локомотив. Фото: полиция Киевщины

"Известно, что на скорости мужчина хотел пересечь колеи, однако автомобиль столкнулся с подвижным тепловозом. Событие произошло в селе Пологи", — говорят в полиции.

Напомним, водитель, который насмерть сбил нацгвардейца на блокпоста, избрали меру пресечения — содержание под стражей в течение двух месяцев без права внесения залога.

Добавим, что в ночь на 25 мая около 00:05 в Святошинском районе столицы произошло смертельное ДТП . Водитель легковушки насмерть сбил военнослужащего на блокпосту, еще двое военных попали в больницу.

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