В Україні різко зросла кількість ДТП через дітей: деталі

Дитина переходить дорогу. Фото: google

В Україні значно зростає кількість ДТП через провину пішоходів, зокрема, дітей. Менше, ніж за пів року, кількість оформлених протоколів через порушення ПДР сягнула майже такої ж кількості, як за 2022 рік.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

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Зазначається, що з січня по травень 2023 року оформлено 71,3 тисячі протоколів за порушення правил дорожнього руху пішоходами. Це майже стільки ж, скільки було за весь 2022 рік — 86,3 тисячі.

Найбільше пішоходів-порушників у Харківській (13,7 тисячі), Львівській (10,4 тисячі) та Чернігівській областях (5,1 тисячі).

Порушення ПДР пішоходами. Фото: Опендатабот

Порівняно з 2021 роком кількість ДТП з постраждалими через провину пішоходів зросла на 18%, зокрема у Львівській, Запорізькій області, Дніпропетровській та Полтавській областях.

ДТП через дітей

Також зросла кількість ДТП у 2023 році, спричинених дітьми — 177. Їх найбільша кількість у:

Львівській області — 14%,

Одеській — 11%,

Івано-Франківській,

Полтавській та Рівненській — по 7% областях.

ДТП через дітей. Фото: Опендабот

Порушення ПДР пішоходами або велосипедистами у стані сп'яніння

Окрім того, за відповідний період також побільшало адмінматеріалів за порушення пішоходами та велосипедистами у стані сп'яніння — 1,7 тисячі.

Антилідерами стали такі області:

Волинська область — 445 або 26% від загальної кількості,

Львівська — 396 або 23%.

Порушення ПДР пішоходами або велосипедистами у стані сп'яніння. Фото: Опендабот

Нагадаємо, у ніч проти 25 липня у Святошинському районі столиці сталась смертельна ДТП. Водій легковика насмерть збив військовослужбовця на блокпосту, ще двоє військових потрапили до лікарні.