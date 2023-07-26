В Украине резко возросло количество ДТП из-за детей: детали

Ребенок переходит дорогу. Фото: google

В Украине значительно растет количество ДТП из-за вины пешеходов, в частности детей. Меньше, чем за полгода, количество оформленных протоколов из-за нарушений ПДД достигло почти такого же количества, как за 2022 год.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.

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Число ДТП из-за пешеходов в Украине растет

Отмечается, что с января по май 2023 оформлено 71,3 тысячи протоколов за нарушение правил дорожного движения пешеходами. Это почти столько же, сколько было за весь 2022 год — 86,3 тысячи.

Больше всего пешеходов-нарушителей в Харьковской (13,7 тысячи), Львовской (10,4 тысяч) и Черниговской областях (5,1 тысячи).

Нарушения ПДД пешеходами. Фото: Опендатабот

По сравнению с 2021 годом количество ДТП с пострадавшими из-за вины пешеходов выросло на 18%, в частности, во Львовской, Запорожской области, Днепропетровской и Полтавской областях.

ДТП из-за детей

Также выросло количество ДТП в 2023 году, вызванных детьми — 177.

Львовской области — 14%,

Одесской — 11%,

Ивано-Франковской,

Полтавской и Ровенской — по 7% областях.

ДТП из-за детей. Фото: Опендабот

Нарушения ПДД пешеходами или велосипедистами в состоянии опьянения

Кроме того, за соответствующий период также увеличилось количество админматериалов за нарушение пешеходами и велосипедистами в состоянии опьянения — 1,7 тысячи.

Антилидерами стали следующие области:

Волынская область — 445 или 26% от общего количества,

Львовская — 396 или 23%.

Нарушения ПДД пешеходами или велосипедистами в состоянии опьянения. Фото: Опендабот

Напомним, в ночь на 25 июля в Святошинском районе столицы произошло смертельное ДТП. Водитель легковушки насмерть сбил военнослужащего на блокпосту, еще двое военных попали в больницу.