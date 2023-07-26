В Украине резко возросло количество ДТП из-за детей: детали
В Украине значительно растет количество ДТП из-за вины пешеходов, в частности детей. Меньше, чем за полгода, количество оформленных протоколов из-за нарушений ПДД достигло почти такого же количества, как за 2022 год.
Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.
Число ДТП из-за пешеходов в Украине растет
Отмечается, что с января по май 2023 оформлено 71,3 тысячи протоколов за нарушение правил дорожного движения пешеходами. Это почти столько же, сколько было за весь 2022 год — 86,3 тысячи.
Больше всего пешеходов-нарушителей в Харьковской (13,7 тысячи), Львовской (10,4 тысяч) и Черниговской областях (5,1 тысячи).
По сравнению с 2021 годом количество ДТП с пострадавшими из-за вины пешеходов выросло на 18%, в частности, во Львовской, Запорожской области, Днепропетровской и Полтавской областях.
ДТП из-за детей
Также выросло количество ДТП в 2023 году, вызванных детьми — 177.
- Львовской области — 14%,
- Одесской — 11%,
- Ивано-Франковской,
- Полтавской и Ровенской — по 7% областях.
Нарушения ПДД пешеходами или велосипедистами в состоянии опьянения
Кроме того, за соответствующий период также увеличилось количество админматериалов за нарушение пешеходами и велосипедистами в состоянии опьянения — 1,7 тысячи.
Антилидерами стали следующие области:
- Волынская область — 445 или 26% от общего количества,
- Львовская — 396 или 23%.
Напомним, в ночь на 25 июля в Святошинском районе столицы произошло смертельное ДТП. Водитель легковушки насмерть сбил военнослужащего на блокпосту, еще двое военных попали в больницу.