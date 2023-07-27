Відволікся і врізався в локомотив: на Київщині сталась ДТП
У Київській області водій не впорався з керуванням і врізався в локомотив. Керманича з переломом ноги госпіталізували до лікарні.
Про це повідомляє поліція Київщини.
Деталі ДТП
З переломом ноги кермувальника "Daewoo" госпіталізували до лікарні.
"Відомо, що на швидкості чоловік хотів перетнути колії, однак автівка зіткнулась з рухомим тепловозом. Подія трапилась в селі Пологи", — кажуть у поліції.
Нагадаємо, водію, який насмерть збив нацгвардійця на блокпосту, обрали запобіжний захід — тримання під вартою протягом двох місяців без права внесення застави.
Додамо, що в ніч проти 25 травня близько 00:05 у Святошинському районі столиці сталась смертельна ДТП. Водій легковика насмерть збив військовослужбовця на блокпосту, ще двоє військових потрапили до лікарні.