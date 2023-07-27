Відволікся і врізався в локомотив: на Київщині сталась ДТП

У Київській області водій легковика врізався в локомотив. Фото: поліція Київщини

У Київській області водій не впорався з керуванням і врізався в локомотив. Керманича з переломом ноги госпіталізували до лікарні.

Про це повідомляє поліція Київщини.

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У Київській області водій легковика врізався в локомотив. Фото: поліція Київщини

У Київській області водій легковика врізався в локомотив. Фото: поліція Київщини

"Відомо, що на швидкості чоловік хотів перетнути колії, однак автівка зіткнулась з рухомим тепловозом. Подія трапилась в селі Пологи", — кажуть у поліції.

Нагадаємо, водію, який насмерть збив нацгвардійця на блокпосту, обрали запобіжний захід — тримання під вартою протягом двох місяців без права внесення застави.

Додамо, що в ніч проти 25 травня близько 00:05 у Святошинському районі столиці сталась смертельна ДТП. Водій легковика насмерть збив військовослужбовця на блокпосту, ще двоє військових потрапили до лікарні.