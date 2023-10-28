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В Египте десятки человек погибли в результате ДТП, которое произошло из-за тумана

28 октября 2023 16:55
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Египте десятки человек погибли в результате ДТП, которое произошло из-за тумана
ДТП на трассе Каир – Александрия. Фото: Munsif Daily
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

На севере Египта, на трассе Каир — Александри, произошло масштабное ДТП. Ее жертвами стали десятки человек. Причина трагической аварии — густой туман.

Об этом сообщает издание Press Bee.

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Из-за многочисленных столкновений транспортных средств 35 человек погибли и еще 53 получили ранения.

Множество автомобилей столкнулись на пустынной дороге перед въездом в деревню Аль-Шуджаа. Первое столкновение произошло между пассажирским автобусом и несколькими легковыми автомобилями. В результате столкновения произошла утечка масла, что привело к столкновению большего количества транспортных средств.

На место ДТП было направлено 20 машин скорой помощи, которые доставили раненых в хирургическую больницу в Вади-ан-Натруне и Центральную больницу Нубарии. Медицинские источники сообщили, что из автомобилей были изъяты обгоревшие тела. Большинство погибших не удалось опознать.

Авария привела к остановке движения на трассе Каир — Александрия. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.

ДТП
ДТП на трассе Каир – Александрия. Фото: Munsif Daily

Ранее мы рассказывали, что в египетском курортном городе Таба, граничащем с израильским Ейлатом у побережья Красного моря, произошел сильный взрыв. Известно, что шесть человек получили ранения.

Напоминаем, что в Египте полицейский выстрелил по находившимся в автобусе в городе Александрия туристам из Израиля. В результате погибли три человека.

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