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В Єгипті десятки людей загинули внаслідок ДТП, яка сталася через туман

28 жовтня 2023 16:55
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Єгипті десятки людей загинули внаслідок ДТП, яка сталася через туман
ДТП на трасі Каїр — Александрія. Фото: Munsif Daily
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Єгипті на трасі Каїр — Александрія на півночі Єгипту сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Її жертвами стали десятки людей. Причиною трагічної аварії став густий туман.

Про це повідомляє видання Press Bee.

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Масштабна ДТП у Єгипті 

Через численні зіткнення транспортних засобів 35 людей загинули і ще 53 отримали поранення.

Безліч автомобілів зіткнулися на пустельній дорозі перед в'їздом до села Аль-Шуджаа. Перше зіткнення сталося між пасажирським автобусом та кількома легковими автомобілями. Внаслідок зіткнення стався витік оливи, що призвело до зіткнення більшої кількості транспортних засобів.

На місце ДТП було направлено 20 машин швидкої допомоги, які доправили поранених до хірургічної лікарні у Ваді-ан-Натруні та Центральної лікарні Нубарії. Медичні джерела повідомили, що з автомобілів було вилучено обгорілі тіла. Більшість загиблих не вдалося впізнати.

Аварія призвела до зупинки руху на трасі Каїр — Александрія. За фактом трагедії порушено кримінальну справу.

ДТП
ДТП на трасі Каїр — Олександрія. Фото: Munsif Daily

Раніше ми розповідали, що у єгипетському курортному місті Таба, яке межує з ізраїльським Єйлатом біля узбережжя Червоного моря, стався сильний вибух. Відомо, що шестеро людей отримали поранення.

Нагадуємо, що у Єгипті поліцейський вистрілив по туристах з Ізраїлю, які перебували в автобусі в місті Александрія. Внаслідок цього загинуло троє людей.

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