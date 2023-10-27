У курортному місті Єгипту пролунав потужний вибух через ракету

Пожежа у церкві Єгипту 14 липня 2022 року. Фото: aa.com.tr

У єгипетському курортному місті Таба, яке межує з ізраїльським Єйлатом біля узбережжя Червоного моря, стався сильний вибух. Відомо, що шестеро людей отримали поранення.

Про це пише Reuters.

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За інформацією від агентства Reuters, вибухова хвиля пошкодила житлову будівлю і медичний об'єкт. Ізраїльська оборонна служба підтвердила, що обізнана про подію. Згідно з наданими даними, причиною вибуху стала ракета, що впала, і це може бути пов'язане з напруженістю між Ізраїлем і ХАМАС.

Ситуація на кордоні

Також видання повідомляє, що в середині жовтня була інформація про те, що Ізраїль запропонував евакуацію мільйона жителів із сектору Гази, але потім відмовився від цього плану через труднощі із забезпеченням безпеки.

Тим часом представники США, Єгипту та Ізраїлю домовилися про перемир'я у південному районі сектору Гази, щоб доставити допомогу та евакуювати іноземців.

Служби повідомляли про гуманітарний коридор через пункт пропуску Рафах на кордоні з Єгиптом, де влаштувалися черги вантажівок за допомогою міжнародних організацій.

Нагадаємо, що 17 жовтня в Газі пролунав вибух у лікарні, внаслідок чого відомо про 500 загиблих. У ЦАХАЛ кажуть, що це сталося через невдалий запуск ракети ХАМАС.