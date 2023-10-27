В курортном городе Египта раздался мощный взрыв из-за ракеты

Пожар в церкви Египта 14 июля 2022 года. Фото: aa.com.tr

В египетском курортном городе Таба, который граничит с израильским Эйлатом возле побережья Красного моря, произошел сильный взрыв. Известно, что шесть человек получили ранения.

Об этом пишет Reuters.

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По информации от агентства Reuters, взрывная волна повредила близлежащее жилищное строение и медицинский объект. Израильская оборонная служба подтвердила, что осведомлена о произошедшем. Согласно предоставленным данным, причиной взрыва стала упавшая ракета, и это может быть связано с напряженностью между Израилем и ХАМАС.

Ситуация на границе

Также издание сообщает, что в середине октября, была информация о том, что Израиль предложил эвакуацию миллиона жителей из сектора Газа, но затем отказался от этого плана из-за сложностей с обеспечением безопасности.

Тем временем, представители США, Египта и Израиля договорились о перемирии в южном районе сектора Газа, чтобы доставить помощь и эвакуировать иностранцев.

Службы сообщали о гуманитарном коридоре через пункт пропуска Рафах на границе с Египтом, где устроились очереди грузовиков с помощью от международных организаций.

Напомним, что 17 октября в Газе раздался взрыв в больнице, в результате чего известно о 500 погибших. В ЦАХАЛ говорят, что произошло это из-за неудачного запуска ракеты ХАМАС.