В Польше автобус с украинцами попал в смертельное ДТП

ДТП с украинцами в Польше. Фото: соцсети

В Люблинском воеводстве Польши в селе Верешин разбился автобус с украинцами. В результате ДТП погибли две женщины и ребенок.

Об этом пишет In Poland.

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Так, около 4:30 утра на прямом участке дороги водитель автобуса внезапно съехал налево и врезался в дерево.

В тот момент в автобусе находились 10 пассажиров — все они украинцы.

Несмотря на реанимационные мероприятия, двух женщин и шестилетнего ребенка не удалось спасти, они скончались. Остальных пассажиров госпитализировали.

Отмечается, что причина смертельного ДТП пока неизвестна.

Напомним, что 17 ноября во Львове на улице Яворницкого патрульный сбил пешехода на патрульном автомобиле. Мужчину госпитализировали, однако в больнице он скончался.

Кроме того, 18 ноября в городе Украинка Киевской области нетрезвый водитель автомобиля Hummer не справился с управлением и столкнулся с фасадом дома. Правоохранители обнаружили, что мост алкоголя в крови водителя составил 2,03 промилле.

Также мы писали, что на улице Старокиевской произошло встречное столкновение легковых автомобилей Audi и Toyota. Известно, что в результате аварии от полученных травм погибли водитель и пассажир автомобиля "Тойота".