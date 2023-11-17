У Львові поліцейський на патрульному авто на смерть збив пішохода

ДТП у Львові. Фото: varta1

Сьогодні вранці у Львові на вулиці Яворницького патрульний збив пішохода на патрульному авто. Чоловіка госпіталізували, проте у лікарні він помер.

Про це повідомляє патрульна поліція Львівської області.

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Як відомо, на вулиці Яворницького поблизу "Будинку меблів" у Львові поліцейський на патрульному авто збив пішохода. Потерпілого ушпиталили. Однак у лікарні чоловік помер.

"Департаментом патрульної поліції проводиться службове розслідування. Патрульні відсторонені від виконання службових обовʼязків, надають необхідні покази", — йдеться у повідомленні.

Також у ДБР Львівщини журналістам підтвердили дані очевидців, що наїзд на чоловіка стався на пішохідному переході. Відповідно відкрило кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст. 286 ККУ). Призначено низку експертиз, які допоможуть встановити усі обставини трагедії. Слідство триває.

Нагадаємо, 14 листопада, у Києві сталася серйозна ДТП. У Голосіївському районі відбулося зіткнення двох легкових авто. Внаслідок аварії є двоє загиблих.