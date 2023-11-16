Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ДТП arrow У Києві зіткнулися два легкових авто — в поліції розповіли деталі смертельної ДТП arrow

У Києві зіткнулися два легкових авто — в поліції розповіли деталі смертельної ДТП

16 листопада 2023 12:39
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Києві зіткнулися два легкових авто — в поліції розповіли деталі смертельної ДТП
Розбиті авто внаслідок ДТП у Києві. Фото: Національна поліція
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Напередодні, 14 листопада, у Києві сталася серйозна ДТП. У Голосіївському районі відбулося зіткнення двох лекових авто. Внаслідок аварії є загиблі.

Про це повідомляє Національна поліція.

Читайте також:

Смертельна ДТП у Києві

За інформацією Національної поліції, на вулиці Старокиївській відбулось зустрічне зіткнення легкових автомобілей "Ауді" і "Тойота". ДТП сталася 14 листопада близько 20:00.

Наразі відомо, що внаслідок аварії від отриманих травм загинули водій та пасижир автомобіля "Тойота". Їм було 39 та 40 років. Поліція повідомляє, що водійка іншого авто з місця ДТП зникла.

"Для встановлення її місцезнаходження та затримання на території столиці були орієнтовані усі наряди поліції. Під час проведення низки оперативно-розшукових заходів поліцейські розшукали водійку "Ауді" та з’ясували що за деякий час до зіткнення знайомий жінки дозволив їй прокататися на авто знаючи, що вона перебувала напідпитку. Після ДТП чоловік та жінка втекли з місця події", — зазначили у Національній полоції.

Винусунуті звинувачення порушниці

Подібна ситуація, коли водійка була напідпитку за кермом вже не перше. У червні цього року суд позбавив 20-річну порушницю права керування транспортними засобами за порушення правил дорожнього руху.

Розбита автівка внаслідок ДТП
Розбита автівка внаслідок ДТП. Фото: Національна поліція
Розбита автівка внаслідок ДТП
Розбита автівка внаслідок ДТП. Фото: Національна поліція
Автомобіль "Ауді" на місці ДТП
Автомобіль Audi на місці ДТП. Фото: Національна поліція

Поліція Києва висунула звинувачення водійці авто за водіння у нетверезому стані та порушення правил безепеки дорожнього руху. Їй загрожує ув'язнення на строк від 7 до 12 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 7 до 10 років.

Також затримало 34-річого чоловіка за допуск до керування транспортним засобом особи, яка перебуває в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, вчора, 15 листопада, неподалік пропускного пункту Маяки — Паланка — Удобне сталася аварія, у якій травмувалися двоє людей. Наразі відомо, що седан марки Mitsubishi виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з легковиком Skoda.

У квітні цього року Остап Ступка потрапив у фатальну ДТП, в результаті якої постраждала людина. Днями відбулися судові дебати.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Актуальне по темі