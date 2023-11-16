У Києві зіткнулися два легкових авто — в поліції розповіли деталі смертельної ДТП

Розбиті авто внаслідок ДТП у Києві. Фото: Національна поліція

Напередодні, 14 листопада, у Києві сталася серйозна ДТП. У Голосіївському районі відбулося зіткнення двох лекових авто. Внаслідок аварії є загиблі.

Про це повідомляє Національна поліція.

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За інформацією Національної поліції, на вулиці Старокиївській відбулось зустрічне зіткнення легкових автомобілей "Ауді" і "Тойота". ДТП сталася 14 листопада близько 20:00.

Наразі відомо, що внаслідок аварії від отриманих травм загинули водій та пасижир автомобіля "Тойота". Їм було 39 та 40 років. Поліція повідомляє, що водійка іншого авто з місця ДТП зникла.

"Для встановлення її місцезнаходження та затримання на території столиці були орієнтовані усі наряди поліції. Під час проведення низки оперативно-розшукових заходів поліцейські розшукали водійку "Ауді" та з’ясували що за деякий час до зіткнення знайомий жінки дозволив їй прокататися на авто знаючи, що вона перебувала напідпитку. Після ДТП чоловік та жінка втекли з місця події", — зазначили у Національній полоції.

Винусунуті звинувачення порушниці

Подібна ситуація, коли водійка була напідпитку за кермом вже не перше. У червні цього року суд позбавив 20-річну порушницю права керування транспортними засобами за порушення правил дорожнього руху.

Розбита автівка внаслідок ДТП. Фото: Національна поліція

Розбита автівка внаслідок ДТП. Фото: Національна поліція

Автомобіль Audi на місці ДТП. Фото: Національна поліція

Поліція Києва висунула звинувачення водійці авто за водіння у нетверезому стані та порушення правил безепеки дорожнього руху. Їй загрожує ув'язнення на строк від 7 до 12 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 7 до 10 років.

Також затримало 34-річого чоловіка за допуск до керування транспортним засобом особи, яка перебуває в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, вчора, 15 листопада, неподалік пропускного пункту Маяки — Паланка — Удобне сталася аварія, у якій травмувалися двоє людей. Наразі відомо, що седан марки Mitsubishi виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з легковиком Skoda.

У квітні цього року Остап Ступка потрапив у фатальну ДТП, в результаті якої постраждала людина. Днями відбулися судові дебати.