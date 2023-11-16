В Киеве столкнулись два легковых авто— в полиции рассказали детали смертельного ДТП

Разбитые авто в результате ДТП в Киеве. Фото: Национальная полиция

Накануне, 14 ноября, в Киеве произошло серьезное ДТП. В Голосеевском районе произошло столкновение двух лехковых автомобилей. В результате аварии есть погибшие.

Об этом сообщает Национальная полиция.

Читайте также:

Смертельное ДТП в Киеве

По информации Национальной полиции, на улице Старокиевской произошло встречное столкновение легковых автомобилей "Ауди" и "Тойота". ДТП произошло 14 ноября около 20:00.

Известно, что в результате аварии от полученных травм погибли водитель и пассажир автомобиля "Тойота". Им было 39 и 40 лет. Полиция сообщает, что водитель другого автомобиля с места ДТП скрылась.

"Для установления ее местонахождение и задержания на территории столицы были ориентированы все наряды полиции. Во время проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий полицейские разыскали водитель "Ауди" и выяснили, что за некоторое время до столкновения знакомый женщины позволил ей прокатиться на авто зная, что она находилась в нетрезвом состоянии. После ДТП мужчина и женщина скрылись с места происшествия" , — отметили в Национальной полоции.

Выдвинутые обвинения нарушительнице

Подобная ситуация, когда водитель была не трезвой за рулем уже не первое. В июне этого года суд лишил 20-летнюю нарушительницу права управления транспортными средствами за нарушение правил дорожного движения.

Разбитый автомобиль впоследствии ДТП. Фото: Национальная полиция

Разбитый автомобиль впоследствии ДТП. Фото: Национальная полиция

Автомобиль Audi на месте ДТП. Фото: Национальная полиция

Полиция Киева предъявила обвинение водителю авто за вождение в нетрезвом состоянии и нарушение правил безопасности дорожного движения. Ей грозит заключение сроком от 7 до 12 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от 7 до 10 лет.

Также задержали 34-летнего мужчину за допуск к управлению транспортным средством лица, находящегося в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, вчера, 15 ноября, недалеко от пропускного пункта Маяки — Паланка — Удобное произошла авария, в которой травмировались два человека. Пока известно, что седан марки Mitsubishi выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковушкой Skoda.

В апреле этого года Остап Ступка попал в ДТП, в результате которого пострадал человек. На днях прошли судебные разбирательства.