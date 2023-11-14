Фатальна ДТП Ступки — яке покарання просить прокурор для актора

Остап Ступка. Фото: Остап Ступка/Facebook

У квітні цього року Остап Ступка потрапив у фатальну ДТП, в результаті якої постраждала людина. Днями відбулися судові дебати.

Про це повідомляє київська міська прокуратура.

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У публікації правоохоронці не називають ім'я підозрюваного, але обставини та фото справи вказують на актора Остапа Ступку. Прокурор в дебатах просив визнати обвинуваченого винним у пред’явленому обвинуваченні та призначити йому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на 5 років.

Після виступу сторін у судових дебатах суд оголосив перерву перед останнім словом обвинуваченого.

Наступне судове засідання призначене на 23 листопада 2023 року.

Відомо, що Ступка за кермом Range Rover, рухаючись по вул. Федорова у напрямку перехрестя з вул. К. Малевича, виїхав на зустрічну смугу та скоїв наїзд на припаркований на вулиці Mitsubishi. Внаслідок ДТП чоловік, який перебував у легковику, отримав травми та був госпіталізований. Ступку затримали на місці події, також було зафіксовано 1,62 проміле алкоголю в його крові.

Враховуючи висновки судово-медичної експертизи, яка встановила, що спричинене потерпілому тілесне ушкодження є тяжким, кримінальне провадження кваліфіковано як ч. 2 ст. 286-1 КК України.

Нагадаємо, Остап Ступка прокоментував звинувачення потерпілого у "п'яній" ДТП.

Раніше стало відомо, чи звільнили Остапа Ступку з театру після "п'яного" ДТП у столиці.