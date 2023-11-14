Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ДТП arrow Фатальна ДТП Ступки — яке покарання просить прокурор для актора arrow

Фатальна ДТП Ступки — яке покарання просить прокурор для актора

14 листопада 2023 17:27
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Фатальна ДТП Ступки — яке покарання просить прокурор для актора
Остап Ступка. Фото: Остап Ступка/Facebook
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

У квітні цього року Остап Ступка потрапив у фатальну ДТП, в результаті якої постраждала людина. Днями відбулися судові дебати.

Про це повідомляє київська міська прокуратура.

Читайте також:

Нові подробиці у справі щодо ДТП за участю відомого актора

У публікації правоохоронці не називають ім'я підозрюваного, але обставини та фото справи вказують на актора Остапа Ступку. Прокурор в дебатах просив визнати обвинуваченого винним у пред’явленому обвинуваченні та призначити йому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на 5 років.

 

Після виступу сторін у судових дебатах суд оголосив перерву перед останнім словом обвинуваченого.

Наступне судове засідання призначене на 23 листопада 2023 року.

Відомо, що Ступка за кермом Range Rover, рухаючись по вул. Федорова у напрямку перехрестя з вул. К. Малевича, виїхав на зустрічну смугу та скоїв наїзд на припаркований на вулиці Mitsubishi. Внаслідок ДТП чоловік, який перебував у легковику, отримав травми та був госпіталізований. Ступку затримали на місці події, також було зафіксовано 1,62 проміле алкоголю в його крові.

Враховуючи висновки судово-медичної експертизи, яка встановила, що спричинене потерпілому тілесне ушкодження є тяжким, кримінальне провадження кваліфіковано як ч. 2 ст. 286-1 КК України.

Нагадаємо, Остап Ступка прокоментував звинувачення потерпілого у "п'яній" ДТП.

Раніше стало відомо, чи звільнили Остапа Ступку з театру після "п'яного" ДТП у столиці.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Актуальне по темі