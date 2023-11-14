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Фатальное ДТП Ступки — какое наказание просит прокурор для актера

14 ноября 2023 17:27
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Роковое ДТП Ступки — какое наказание просит прокурор для актера
Остап Ступка. Фото: Остап Ступка/Facebook
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

В апреле этого года Остап Ступка попал в роковое ДТП, в результате которого пострадал мужчина. На днях прошли судебные прения.

Об этом сообщает киевская городская прокуратура.

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В публикации правоохранители не называют имя подозреваемого, но обстоятельства и фото дела указывают на актера Остапа Ступку. Прокурор в дебатах просил признать обвиняемого виновным в предъявленном обвинении и назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на пять лет.

 

После выступления сторон в судебных прениях суд объявил перерыв перед последним словом обвиняемого.

Следующее судебное заседание назначено на 23 ноября 2023 года.

Известно, что Ступка за рулем Range Rover, двигаясь по ул. Федорова в направлении перекрестка с ул. К. Малевича, выехал на встречную полосу и совершил наезд на припаркованный на улице Mitsubishi. В результате ДТП мужчина, находившийся в легковушке, получил травмы и был госпитализирован. Ступку задержали на месте происшествия, также было зафиксировано 1,62 промилле алкоголя в его крови.

Учитывая выводы судебно-медицинской экспертизы, которая установила, что причиненное потерпевшему телесное повреждение является тяжким, уголовное производство квалифицировано как ч. 2 ст. 286-1 УК Украины.

Напомним, Остап Ступка прокомментировал обвинение потерпевшего в "пьяном" ДТП.

Ранее стало известно, уволили ли Остапа Ступку из театра после "пьяного" ДТП в столице.

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