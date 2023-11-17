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Во Львове полицейский на патрульном авто насмерть сбил пешехода

17 ноября 2023 11:03
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Во Львове полицейский на патрульном авто насмерть сбил пешехода
ДТП во Львове. Фото: varta1
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня утром во Львове на улице Яворницкого патрульный сбил пешехода на патрульном автомобиле. Мужчину госпитализировали, однако в больнице он умер.

Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области.

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Как известно, на улице Яворницкого вблизи "Дома мебели" во Львове полицейский на патрульном автомобиле сбил пешехода. Пострадавшего госпитализировали. Однако в больнице мужчина умер.

"Департаментом патрульной полиции проводится служебное расследование. Патрульные отстранены от исполнения служебных обязанностей, предоставляют необходимые показания", — говорится в сообщении.

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Также в ГБР Львовской области журналистам подтвердили данные очевидцев, что наезд на мужчину произошел на пешеходном переходе. Соответственно открыло уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения (ч.2 ст. 286 УК). Назначен ряд экспертиз, которые помогут установить все обстоятельства трагедии. Следствие продолжается.

Напомним, 14 ноября, в Киеве произошло серьезное ДТП. В Голосеевском районе произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате аварии есть двое погибших.

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