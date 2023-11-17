ДТП у Києві за участі 20-річної водійки — з'явились ексклюзивні деталі злочину з суду

Розбита автівка внаслідок ДТП у Києві. Фото: Національна поліція

Напередодні, 14 листопада, у Києві сталася серйозна ДТП. У Голосіївському районі відбулося зіткнення двох лекових авто. Внаслідок аварії є двоє загиблих. Суд обирає запобіжний захід підозрюваним.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Водійку автомобіля "Audi", якій 20 років та її пасажира звинувачують у зіткненні двох автівок, у якому загинули чоловіки 39 та 40 років.

Адвокат постраждалих заявив, що і водійка, і пасажир були у стані алкогольного сп'яніння, коли були за кермом. Крім того, водійка вже була позбавлене водійських прав за подібне правопорушення раніше.

"Після вчинення дорожньо-транспортної пригоди Дагаєва, а також Гусейнов разом зі свідками, безпосередньо після дорожньо-транспортної пригоди відправилися до лікувального закладу "Добробут" для надання першої медичної допомоги. Разом з тим по прибутті у даний заклад обвинувачені, почувши від санітарки про те, що наразі буде викликана поліція, зазначене приміщення покинули", — стверджує адвокат потерпілих.

Адвокат виступає у суді. Фото: Новини.LIVE

Присутні на суді та адвокат. Фото: Новини.LIVE

Обвинувачена під вартою. Фото: Новини.LIVE

Запобіжний захід для обвинуваченої

Адвокат потерпілих вимагає тримання винних під вартою протягом 60 днів, без можливості внесення застави.

"Вважаю за доцільне застосування до підозрюваних запобіжного заходу саме тримання під вартою", — сказав захист потерпілих.

У суді обвинуваченій відмовили у проханні сидіти поряд із адвокатом. Зазначається, що винна у ДТП випила сім келихів алкоголю перед тим як сіла за кермо. Натомість захист обвинувачення стверджує, що дівчина була непритомна у момент аварії і перекладає усю провину на пасажира.

Що відомо про підозрюваних

Наразі відомо, що що автомобілем кермувала Катерина Догаєва. За словами екснардепа Ігоря Мосійчука Катерина Догаєва — донька Анни Догаєвої, мільйонерки, яка при генпрокуророві Вікторові Шокіну займала високу посаду. Батько Анни Догаєвої Юрій був першим керівником державного управління справами при Кучмі. Пасажиром авто, яке втрапило в ДТП, був Емін Гусейнов, житель Дніпропетровщини.

Нагадаємо, на вулиці Старокиївській відбулось зустрічне зіткнення легкових автомобілей "Ауді" і "Тойота". ДТП сталася 14 листопада близько 20:00. Відомо, що внаслідок аварії від отриманих травм загинули водій та пасижир автомобіля "Тойота"