ДТП в Киеве с участием 20-летней водителя — появились эксклюзивные детали преступления из суда

Разбит автомобиль в результате ДТП в Киеве. Фото: Национальная полиция

Накануне, 14 ноября, в Киеве произошло серьезное ДТП. В Голосеевском районе произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате аварии двое погибших. Суд избирает меру пресечения подозреваемым.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Читайте также:

Детали смертельного ДТП в Киеве

Водителя автомобиля "Audi", которому 20 лет и ее пассажира обвиняют в столкновении двух автомобилей, в котором погибли мужчины 39 и 40 лет.

Адвокат пострадавших заявил, что и водитель, и пассажир были в состоянии алкогольного опьянения, когда находились за рулем. Кроме того, водитель уже была лишена водительских прав за подобное правонарушения ранее.

"После совершения дорожно-транспортного происшествия Дагаева, а также Гусейнов вместе со свидетелями непосредственно после дорожно-транспортного происшествия отправились в лечебное учреждение "Добробут" для оказания первой медицинской помощи. Вместе с тем по прибытии в данное заведение обвиняемые, услышав от санитарки о том, что будет вызвана полиция, указанное помещение покинули" , — утверждает адвокат потерпевших.

Адвокат выступает в суде. Фото: Новини.LIVE

Присутствующие на суде и адвокат. Фото: Новини.LIVE

Обвиняемая под стражей. Фото: Новини.LIVE

Мера пресечения для обвиняемой

Адвокат потерпевших требует держания виновных под стражей в течение 60 дней без возможности внесения залога.

"Считаю целесообразным применение к подозреваемым меры пресечения именно держание под стражей" , — сказала защита потерпевших.

В суде обвиняемой отказали в просьбе сидеть рядом с адвокатом. Отмечается, что виновная в ДТП выпила семь бокалов алкоголя перед тем, как села за руль. Защита обвинения утверждает, что девушка была без сознания в момент аварии и перекладывает всю вину на пассажира.

Что известно о подозреваемых

Пока известно, что автомобилем управляла Екатерина Догаева. По словам экснардепа Игоря Мосийчука Екатерина Догаева — дочь Анны Догаевой, миллионерша, которая при генпрокуроре Викторе Шокине занимала высокую должность. Отец Анны Догаевой Юрий был первым руководителем государственного управления делами при Кучме. Пассажиром попавшым в ДТП авто был Эмин Гусейнов, житель Днепропетровщины.

Напомним, на улице Старокиевской произошло встречное столкновение легковых автомобилей "Ауди" и "Тойота". ДТП произошло 14 ноября около 20:00. Известно, что в результате аварии от полученных травм погибли водитель и пассажир автомобиля "Тойота"