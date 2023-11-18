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П'яний водій Hummer влетів у будівлю — відео карколомної ДТП на Київщині

18 листопада 2023 19:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
П'яний водій Hummer влетів у будівлю — відео карколомної ДТП на Київщині
Автомобіль Hummer після ДТП. Фото: Нацполіція
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В місті Українка Київської області нетверезий водій автомобіля Hummer не впорався із керуванням та здійснив зіткнення з фасадом будинку. Правоохоронці виявили, що міст алкоголю у крові водія становив 2,03 проміле.

Про це повідомили в поліції Київщини та на Telegram-каналі міста Українка.

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Водія та двох пасажирів доставлено до лікарні з травмами різного ступеня. Наразі чоловіка затримано.

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Момент зіткнення автомобіля з будівлею. Фото: скриншот

Нагадаємо, 15 листопада неподалік пропускного пункту Маяки — Паланка — Удобне сталася аварія, у якій травмувалися двоє людей. Наразі відомо, що седан марки Mitsubishi виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з легковиком Skoda.

У квітні цього року Остап Ступка потрапив у фатальну ДТП, в результаті якої постраждала людина. Днями відбулися судові дебати.

Додамо, дорожньо-транспортна пригода сталася у Києві, на Берестейському проспекті, 8 листопада. Там зіткнулися два маршрутні автобуси, внаслідок чого зазнали поранень сім людей.

 

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