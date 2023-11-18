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Пьяный водитель Hummer влетел в здание — видео невероятного ДТП в Киевской области

18 ноября 2023 19:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Пьяный водитель Hummer влетел в здание — видео невероятного ДТП в Киевской области
Автомобиль Hummer после ДТП. Фото: Нацполиция
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В городе Украинка Киевской области нетрезвый водитель автомобиля "Hummer" не справился с управлением и столкнулся с фасадом дома. Правоохранители обнаружили, что мост алкоголя в крови водителя составил 2,03 промилле.

Об этом сообщили в полиции Киевской области и на Telegram-канале города Украинка.

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Водитель и два пассажира доставлены в больницу с травмами разной степени. Сейчас мужчина задержан.

автомобиль
Столкновение автомобиля с домом. Фото: скриншот

Напомним, 15 ноября неподалеку от пропускного пункта Маяки — Паланка — Удобное произошла авария, в которой травмировались два человека. Пока известно, что седан марки Mitsubishi выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковушкой Skoda.

В апреле этого года Остап Ступка попал в роковое ДТП, в результате которого пострадал человек. На днях прошли судебные прения.

Добавим, дорожно-транспортное происшествие произошло в Киеве, на Берестейском проспекте, 8 ноября. Там столкнулись два маршрутных автобуса, в результате чего получили ранения семь человек.

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