Пьяный водитель Hummer влетел в здание — видео невероятного ДТП в Киевской области

Автомобиль Hummer после ДТП. Фото: Нацполиция

В городе Украинка Киевской области нетрезвый водитель автомобиля "Hummer" не справился с управлением и столкнулся с фасадом дома. Правоохранители обнаружили, что мост алкоголя в крови водителя составил 2,03 промилле.

Об этом сообщили в полиции Киевской области и на Telegram-канале города Украинка.

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Водитель и два пассажира доставлены в больницу с травмами разной степени. Сейчас мужчина задержан.

Столкновение автомобиля с домом. Фото: скриншот

Напомним, 15 ноября неподалеку от пропускного пункта Маяки — Паланка — Удобное произошла авария, в которой травмировались два человека. Пока известно, что седан марки Mitsubishi выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковушкой Skoda.

В апреле этого года Остап Ступка попал в роковое ДТП, в результате которого пострадал человек. На днях прошли судебные прения.

Добавим, дорожно-транспортное происшествие произошло в Киеве, на Берестейском проспекте, 8 ноября. Там столкнулись два маршрутных автобуса, в результате чего получили ранения семь человек.