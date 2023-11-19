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У Польщі автобус з українцями потрапив у смертельну ДТП

19 листопада 2023 13:09
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Польщі автобус з українцями потрапив у смертельну ДТП
ДТП з українцями у Польщі. Фото: соцмережі
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Люблінському воєводстві Польщі в селі Верешин розбився автобус з українцями. Внаслідок ДТП загинули дві жінки та дитина.

Про це пише In Poland.

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Так, близько 4:30 ранку на прямій ділянці дороги водій автобуса раптово з’їхав ліворуч і врізався в дерево.

В той момент в автобусі перебувало 10 пасажирів — всі вони українці.

Попри реанімаційні заходи, двох жінок та шестирічну дитину не вдалося врятувати, вони померли. Решту пасажирів ушпиталили.

Зазначається, що причина смертельної ДТП наразі невідома.

Нагадаємо, що 17 листопада у Львові на вулиці Яворницького патрульний збив пішохода на патрульному авто. Чоловіка госпіталізували, проте у лікарні він помер.

Крім того, 18 листопада в місті Українка Київської області нетверезий водій автомобіля Hummer не впорався із керуванням та здійснив зіткнення з фасадом будинку. Правоохоронці виявили, що міст алкоголю у крові водія становив 2,03 проміле.

Також ми писали, що на  вулиці Старокиївській відбулось зустрічне зіткнення легкових автомобілів Audi і Toyota. Відомо, що внаслідок аварії від отриманих травм загинули водій та пасажир автомобіля "Тойота".

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