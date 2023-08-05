В Киевской области 15-летний парень на скутере наехал на ребенка
В Сквире Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 15-летнего парня и 7-летнего ребенка. Подросток на скутере наехал на мальчика, который катался на велосипеде.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
ДТП в Киевской области
"Предварительно правоохранители Киевской области установили, что 15-летний парень управлял скутером Yamaha и совершил наезд на 7-летнего мальчика, который катался на велосипеде", — говорится в сообщении.
В результате ДТП детей с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение.
Правоохранители призвали родителей следить за досугом детей.
Напомним, в Киеве правоохранители поймали мотоциклиста, не раз проезжавшего перекресток на запрещенный сигнал светофора. Патрульные должны были догнать мужчину, ведь он решил сбежать.
Также мы писали, что в Фастовском районе Киевской области произошла авария. В ДТП пострадал ребенок, которому всего 2 месяца.