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В Киевской области 15-летний парень на скутере наехал на ребенка

5 августа 2023 18:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киевской области 15-летний парень на скутере наехал на ребенка
Место аварии в Киевской области. Фото: t.me/policekyivregion
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Сквире Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 15-летнего парня и 7-летнего ребенка. Подросток на скутере наехал на мальчика, который катался на велосипеде.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

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"Предварительно правоохранители Киевской области установили, что 15-летний парень управлял скутером Yamaha и совершил наезд на 7-летнего мальчика, который катался на велосипеде", — говорится в сообщении.

В результате ДТП детей с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение.

Правоохранители призвали родителей следить за досугом детей.

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Медицинская помощь пострадавшим. Фото: t.me/policekyivregion
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Место аварии в Киевской области. Фото: t.me/policekyivregion
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Место аварии в Киевской области. Фото: t.me/policekyivregion
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Пост полиции Киевской области. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве правоохранители поймали мотоциклиста, не раз проезжавшего перекресток на запрещенный сигнал светофора. Патрульные должны были догнать мужчину, ведь он решил сбежать.

Также мы писали, что в Фастовском районе Киевской области произошла авария. В ДТП пострадал ребенок, которому всего 2 месяца.

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