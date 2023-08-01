На Київщині сталася ДТП, внаслідок якої постраждало двомісячне немовля
У Фастівському районі Київської області сталася аварія. У ДТП постраждала дитина, якій лише 2 місяці.
Про це повідомляє поліція Київщини.
Деталі ДТП
За даними слідства, водій Honda не впорався з керуванням та допустив зіткнення з електроопорою.
"У результаті постраждало 3 осіб, серед яких 2-місячна дитина", — кажуть правоохоронці.
Також у поліції закликали всіх учасників руху суворо дотримуватися правил дорожнього руху.
Нагадаємо, раніше ми писали, що, за даними патрульної поліції, порівняно з 2022 роком кількість ДТП у Києві із травмованими і вбитими зросла на 70%. Відтак, у столиці більша ймовірність загинути в аварії, ніж від російських ракет чи БпЛА.