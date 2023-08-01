Знак "аварійки". Фото: google.com

У Фастівському районі Київської області сталася аварія. У ДТП постраждала дитина, якій лише 2 місяці.

Про це повідомляє поліція Київщини.

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Деталі ДТП

За даними слідства, водій Honda не впорався з керуванням та допустив зіткнення з електроопорою.

"У результаті постраждало 3 осіб, серед яких 2-місячна дитина", — кажуть правоохоронці.

Також у поліції закликали всіх учасників руху суворо дотримуватися правил дорожнього руху.

На Київщині сталася ДТП, внаслідок якої постраждало двомісячне немовля. Фото: поліція Київщини

Нагадаємо, раніше ми писали, що, за даними патрульної поліції, порівняно з 2022 роком кількість ДТП у Києві із травмованими і вбитими зросла на 70%. Відтак, у столиці більша ймовірність загинути в аварії, ніж від російських ракет чи БпЛА.