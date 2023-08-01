Знак "аварийки". Фото: google.com

В Фастовском районе Киевской области произошла авария. В ДТП пострадал ребенок, которому всего 2 месяца.

Об этом сообщает полиция Киевщины.

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Подробности ДТП

По данным следствия, водитель Honda не справился с управлением и допустил столкновение с электроопорой.

"В результате пострадали 3 человека, среди которых 2-месячный ребенок", — говорят правоохранители.

Также в полиции призвали всех участников движения строго соблюдать правила дорожного движения.

На Киевщине произошло ДТП, в результате которого пострадал двухмесячный младенец. Фото: полиция Киевщины

Напомним, ранее мы писали, что, по данным патрульной полиции, по сравнению с 2022 годом количество ДТП в Киеве с травмированными и убитыми возросло на 70%. Следовательно, в столице больше вероятность погибнуть в аварии, чем от российских ракет или БпЛА.