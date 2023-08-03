Київські патрульні показали відео гонитви за мотоциклістом-порушником
У Києві правоохоронці спіймали мотоцикліста, який не один раз проїжджав перехрестя на заборонений сигнал світлофора. Патрульні мусили наздогнати чоловіка, адже він вирішив тікати.
Про це повідомили у Патрульній поліції Києва.
Невдала спроба втечі
Зазначається, що сталося це у Шевченківському районі столиці. Водій мотоциклу Harley-Davidson своїми діями наражав не лише себе та пасажира на небезпеку, а й інших людей, які були учасниками дорожнього руху.
"Патрульні прийняли рішення негайно його зупинити, однак той спробував втекти. Після нетривалого переслідування охоронці порядку наздогнали порушника. Інспектори з'ясували причини такої поведінки — 24-річний водій не має права керувати цим транспортним засобом й у нього відсутні документи на мотоцикл", — пояснили у поліції.
Також, як виявилося, номерний знак належить взагалі іншому транспорту.
Покарання для порушника
Правоохоронці відсторонили зловмисника від керування транспортом та склали на нього відповідні постанову і протокол:
- постанова — за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) КУпАП;
- протокол — ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку) КУпАП.
Нагадаємо, на Рівненщині власник авто марки Mercedes Benz допустив зіткнення з мотоциклістами марки Lifan. Між учасниками дорожньо-транспортної пригоди виник конфлікт, під час якого пасажир авто вдарив мотоцикліста в обличчя.