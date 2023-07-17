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На Рівненщині ДТП переросла у бійку: у поліції розповіли подробиці

17 липня 2023 15:30
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
На Рівненщині ДТП переросла у бійку: у поліції розповіли подробиці
Наслідки ДТП у Рівненській області. Фото: поліція Рівненської області
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

На Рівненщині власник авто марки Mercedes Benz допустив зіткнення з мотоциклістами марки Lifan. Між учасниками дорожньо-транспортної пригоди виник конфлікт, під час якого пасажир авто вдарив мотоцикліста в обличчя.

Про це повідомляє поліція Рівненської області.

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Попередньо встановлено, що 45-річний мешканець Костополя, який керував легковим автомобілем марки при виконанні маневру перед поворотом вліво, не надав переваги у русі та зіткнувся з мотоциклом, за кермом якого був 17-річний місцевий житель.

Після аварії між учасниками сталася сварка, під час якої попутник в автомобілі, 31-річний костопольчанин, вдарив мотоцикліста кулаком в обличчя, що призвело до перелому носа.

Також медичний персонал встановив, що постраждалий мотоцикліст та його 16-річний попутник отримали забиті місця та синці різних ділянок тіла, а у 17-річного на додаток виявлено перелом п'яткової кістки. Обидва були одягнені в мотошоломи.

ДТП
ДТП у Рівненській області. Фото: поліція
ДТП
ДТП у Рівненській області. Фото: поліція

Нагадаємо, що 16 липня на трасі Кропивницький-Кривий Ріг сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Біля селища Братолюбівка Гурівської громади зіткнулися два мікроавтобуси — рейсовий та вантажний.

Також ми писали, що внаслідок трагічної ДТП, яка сталася 14 липня, на автодорозі Одеса — Південне між селами Сичавка та Кошари, одна людина загинула, а ще одна отримала травми та була доставлена до лікарні. За попередніми даними, водій легковика наїхав на двох велосипедистів.

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