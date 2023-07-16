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В Кировоградской области столкнулись микроавтобусы: есть погибший

16 июля 2023 18:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Кировоградской области столкнулись микроавтобусы: есть погибший
ДТП на трассе Кропивницкий-Кривой Рог. Фото: Суспільне Кропивницький
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В воскресенье, 16 июля на трассе Кропивницкий-Кривой Рог произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Возле поселка Братолюбовка Гуровской громаді столкнулись два микроавтобуса — рейсовій и грузовой.

Об этом сообщает Суспільне Кропивницький со ссылкой на спикера полиции области Виталину Бевзенко.

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Инцидент произошел примерно в 13:50 на автомобильной дороге, соединяющей Кривой Рог и Кропивницкий, в районе села Братолюбовка Гуровской общины. В аварии участвовали два микроавтобуса: один из них перевозил пассажиров, другой — груз.

Согласно данным Бевзенко, медицинский персонал в настоящее время осматривает 16 человек для оценки уровня их физических травм. Из этого числа 14 — пассажиры пассажирского микроавтобуса, а двое — из грузового.

ДТП
ДТП на трассе Кропивницкий-Кривой Рог. Фото: соцсети

Напомним, что в результате трагического ДТП, которое произошло сегодня, 14 июля, на автодороге Одесса — Южное между селами Сычавка и Кошары, один человек погиб, а еще один получил травмы и был доставлен в больницу. По предварительным данным, водитель легковушки наехал на двух велосипедистов.

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