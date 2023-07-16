На Кіровоградщині зіткнулися мікроавтобуси: є загиблий

ДТП на трасі Кропивницький-Кривий Ріг. Фото: Суспільне Кропивницький

У неділю, 16 липня на трасі Кропивницький-Кривий Ріг сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Біля селища Братолюбівка Гурівської громади зіткнулися два мікроавтобуси — рейсовий та вантажний.

Про це повідомляє Суспільне Кропивницький із посиланням на спікера поліції області Віталіну Бевзенко.

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Що відомо про ДТП

Інцидент стався приблизно о 13:50 на автомобільній дорозі, що сполучає Кривий Ріг та Кропивницький, в районі села Братолюбівка Гурівської громади. В аварії брали участь два мікроавтобуси: один із них перевозив пасажирів, інший — вантажний.

За даними Бевзенко, медичний персонал зараз оглядає 16 осіб для оцінки рівня їхніх фізичних травм. З цього числа 14 — пасажири пасажирського мікроавтобуса, а двоє — з вантажного.

ДТП на трасі Кропивницький-Кривий Ріг. Фото: соцмережі

Нагадаємо, що внаслідок трагічної ДТП, яка сталася сьогодні, 14 липня, на автодорозі Одеса — Південне між селами Сичавка та Кошари, одна людина загинула, а ще одна отримала травми й була доставлена до лікарні. За попередніми даними, водій легковика наїхав на двох велосипедистів.