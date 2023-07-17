В Ровенской области ДТП переросло в драку: в полиции рассказали подробности

Последствия ДТП в Ровенской области. Фото: полиция Ровенской области

В Ровенской области владелец авто марки Mercedes Benz допустил столкновение с мотоциклистов марки Lifan. Между участниками дорожно-транспортного происшествия возник конфликт, во время которого пассажир авто ударил мотоциклиста в лицо.

Об этом сообщает полиция Ровенской области.

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Предварительно установлено, что 45-летний житель Костополя, управлявший легковым автомобилем марки при выполнении маневра по повороту влево не предоставил преимущество в движении и столкнулся с мотоциклом, за рулем которого был 17-летний местный житель.

После аварии между участниками произошла ссора, в ходе которой попутчик в автомобиле, 31-летний костопольчанин, ударил мотоциклиста кулаком в лицо, что привело к перелому носа последнего.

Также медицинский персонал установил, что пострадавший мотоциклист и его 16-летний попутчик получили ушибы и синяки различных участков тела, а у 17-летнего в дополнение обнаружен перелом пяточной кости. Оба были одеты в мотошлемы.

ДТП в Ровенской области. Фото: полиция

ДТП в Ровенской области. Фото: полиция

Напомним, что 16 июля, на трассе Кропивницкий-Кривой Рог произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Возле поселка Братолюбовка Гуровской громады столкнулись два микроавтобуса — рейсовый и грузовой.

Также мы писали, что в результате трагического ДТП, которое произошло 14 июля, на автодороге Одесса — Южное между селами Сычавка и Кошары, один человек погиб, а еще один получил травмы и был доставлен в больницу. По предварительным данным, водитель легковушки наехал на двух велосипедистов.